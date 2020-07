Marsala – Abusivismo edilizio, falso e abuso d’ufficio: pm invoca nove condanne

Condanne a pene tra un anno e mezzo e quattro anni di carcere sono state invocate dal pubblico ministero Giulia D’Alessandro per sette tecnici del Comune di Marsala accusati di avere consentito a un privato (Manfredo Natale Spadaro, di 54 anni, anche lui imputato, con l’accusa di abuso edilizio e, insieme al suo tecnico, Andrea Pellegrino, di 55, anche di falso ideologico) di mantenere, nonostante un’ordinanza di demolizione, opere abusive realizzate ampliando parti dell’abitazione.

Il processo si celebra davanti il Tribunale di Marsala (presidente del collegio: Lorenzo Chiaramonte, giudici a latere Andrea Agate e Francesca Maniscalchi). Quattro anni sono stati invocati per Francesco Angelo Patti, di 65 anni, ex dirigente dei settori Urbanistica e poi Servizi pubblici, adesso in pensione. A lui si contesta di aver consentito a Spadaro (marito di un magistrato del Tribunale di Marsala) il mantenimento delle opere secondo l’ …









Leggi la notizia completa