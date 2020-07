Lo Curto: “Erice e Trapani diventino unico Comune”

“Le vicende di Erice legate ad indagini della magistratura per le quali prendo atto delle opportune ed eventuali dimissioni del sindaco, possono aprire inediti scenari sotto il profilo della governance territoriale.

Torna di assoluta attualità il tema della unificazione dei due comuni di Erice e Trapani che sono e costituiscono un unicum territoriale ad oggi ancora assurdamente separato. Questa proposta di cui si parla da tanto tempo costituirebbe una ovvia opportunità per dare linearità all’azione amministrativa a favore dei cittadini dei medesimi comuni. Oggi questa idea trova un’ulteriore legittimazione alla luce della possibilità che il comune di Trapani possa essere privato di una vasta porzione di territorio e di una consistente fetta di popolazione se, come sembra, il parlamento regionale darà voto favorevole al ddl che istituisce il comune autonomo di Misiliscemi. Non vorrei tuttavia dare l’impressione …









Leggi la notizia completa