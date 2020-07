Libero Consorzio di Trapani, deserte le gare per  la valutazione rischio sismico scuole

La gara d’appalto indetta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani per affidare i lavori di valutazione di rischio sismico per gli istituti scolastici della provincia è andata deserta.

Con la somma di circa 50mila euro è stata assegnata la gara solo per l’Istituto Magistrale Dante Alighieri di Partanna. Le gare a vuoto invece riguardavano l’Itc sempre di Partanna, l’Itc di Salemi, l’Itg di Trapani, e poi dell’Istituto Magistrale, del Convitto e del Liceo Classico di Marsala.

L’importo stanziato dal Libero consorzio per questi interventi è di 2milioni di euro.









Leggi la notizia completa