“Invitiamo Alberto Di Girolamo a ricandidarsi Sindaco di Marsala”

In questi cinque anni di Amministrazione Di Girolamo si è percorsa la strada dell’impegno attivo e fattivo con un’etica della responsabilità che è impossibile non riconoscere al nostro primo cittadino.

Marsala sta cominciando a cambiare volto, ad assumere il profilo di città sempre più europea. I servizi sono migliorati ed è stata anche attuata un’azione di spending review; la mobilità urbana ha subito una vera e propria rivoluzione copernicana con l’arrivo di 12 nuovi autobus (11 euro6 ed 1 elettrico) a cui se ne aggiungeranno presto altri 9; diverse opere pubbliche sono state completate o realizzate ex novo. Tra queste il Monumento ai Mille, Palazzo Grignani, Porta Nuova, il nuovo Palazzo di Giustizia, le ex case popolari di via Mazara, il campo di via Istria, l’asilo nido di C.da S. Anna, il Palazzetto dello Sport, la Piscina Comunale (il Centro Sociale di Amabilina …









