Informazione e politica: dichiarazione del segretario provinciale di Trapani dell’Associazione Siciliana della Stampa, Vito Orlando

Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Trapani Roberto Agnello, nell’ambito dell’indagine sul sindaco di Erice, Daniela Toscano, chiamano in causa la stampa locale e il suo ruolo nella provincia e meritano una seria riflessione. Il procuratore, nel corso di un’intervista, ha sottolineato che “qui la stampa è schieratissima e non mi risulta che in altri territori sia così”, dando per scontata la commistione generalizzata tra stampa e politica in un territorio in cui, dice ancora il procuratore, “molte testate giornalistiche fanno politica attiva e diventano cassa di risonanza di questo modo di fare politica”.

E’ vero che ci sono organi di informazione, ormai quasi tutti sul web, che qui come in tutto il territorio nazionale, seguono una precisa linea politica, legittimata da un sistema democratico che è fatto da una pluralità …









