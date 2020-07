Il consiglio comunale di Marsala approva debiti fuori bilancio

Ancora una seduta in videoconferenza, e con pochi consiglieri in presenza, quella svoltasi giovedì nell’Aula a Palazzo VII Aprile a Marsala.

È stato lo stesso presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ad aprire i lavori con alcune comunicazioni. Una ha riguardato l’Ospedale “Paolo Borsellino”, lamentando servizi igienici non utilizzabili, carenza di personale, pazienti in attesa di interventi. Inoltre ha invitato l’assessore regionale Razza ad assumersi la responsabilità di fare uscire Marsala da questa situazione di stallo. Ha altresì richiesto quale passi ulteriori sono stati fatti riguardo al San Biagio per un eventuale utilizzo quale struttura covid, affermando: “Vogliamo sapere cosa si è deciso o se siano state solo promesse o, peggio ancora, se è stata presa in giro la città. Sulla questione ospedaliera, pertanto, ha comunicato che intende convocare un Consiglio comunale in “seduta aperta”, cosa che ha pure preannunciato …









Leggi la notizia completa