Il comandante Caradonna emette nuove disposizioni per la circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte

La frazione balneare di Marinella di Selinunte è interessata, nel periodo estivo, dall’aumento considerevole della popolazione residente e turistica, considerata l’opportunità di regolamentare la circolazione stradale nella frazione al fine di assicurare la mobilità veicolare e pedonale; il comandante della Polizia Municipale , dr. Simone Marcello Caradonna ha emesso una nuova ordinanza che è entrata in vigore lo scorso 9 luglio e che durerà fino al prossimo 4 ottobre. Ecco nel dettaglio cosa è previsto:



ISTITUIRE dalle ore 21.30 alle ore 00.30 il divieto di transito veicolare nella via Caboto dall’intersezione con il P.le delle Metope e fino al P.le Efebo.

ISTITUIRE dalle ore 21.30 alle ore 00.30 il divieto di transito veicolare nella via Scalo di Bruca, nella P.zza Empedocle e nella via del Cantone.

ISTITUIRE dalle ore 21.30 alle ore 02.00 il divieto di transito veicolare nella via Marco Polo e nella …









