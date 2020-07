Erice, nuova tegola per Daniela Toscano: è indagata per falso ideologico

I Carabinieri di Trapani hanno notificato un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Trapani nei riguardi del sindaco di Erice Daniela Toscano per falso ideologico.

Per il primo cittadino della vetta, si tratta di un nuovo macigno che segue ai provvedimenti di giovedì scorso per la nota vicenda del parcheggio nei pressi della litoranea dove risulta indagata insieme ad altre sei persone.

La nuova contestazione riguarda la concessione di un contributo pari ad 8.500€ in favore della Pro Loco di Erice per una manifestazione da svolgersi tra luglio ed agosto 2019, attestando come si trattasse di un evento “promosso dall’associazione che ne aveva fatto richiesta con regolare istanza”. In realtà, secondo i P.M., “strumentalmente si era avvalsa della associazione in oggetto per realizzare quell’evento da lei voluto e rispetto al quale nutriva un particolare interesse, rappresentato dal mantenimento del proprio …









