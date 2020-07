Erice, i parcheggi e i Toscano. Il racconto dell’imprenditore: “Così sono stato ostacolato”

C’è un momento decisivo nell’inchiesta su Erice che ha portato al divieto di dimora per la sindaca Daniela Toscano accusata di abuso d’ufficio. Più che un momento, è una scelta, senza la quale tutta questa vicenda non sarebbe venuta a galla.

La scelta è quella di Riccardo Agliano, imprenditore di Erice, che voleva realizzare un parcheggio a San Giuliano. Progetto che, stando a quanto emerge dall’inchiesta, Daniela Toscano e il fratello Massimo, consigliere comunale a Trapani e socio occulto di un progetto concorrente, avrebbero fatto in modo che saltasse.

L’imprenditore aveva due strade, adattarsi, adeguarsi alle regole del gioco, o denunciare i torti che stava subendo. Ha scelto la seconda, è andato dagli inquirenti e ha raccontato tutto.



Riccardo Agliano, imprenditore edile, titolare della Barbarossa Service, società che il 22 maggio 2018, presenta al Suap dell’Unione dei …









Leggi la notizia completa