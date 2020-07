Erice, adesso si indaga pure su un contributo della Sindaca Toscano alla Pro Loco

Altro avviso di garanzia per la Sindaca di Erice, Daniela Toscano. Questa volta riguarda un contributo alla Pro Loco. Lo riferisce, in maniera non chiarissima, Alqamah.

Per Toscano l’accusa è di falso ideologico e riguarda un contributo di 8500 euro per una manifestazione “Zona Franca Urbana … in festa” organizzata dalla Pro Loco di Erice.

Il contributo venne concesso con una delibera del 17 Luglio 2019, e la manifestazione si tenne il 26 Luglio, l’11 e il 17 Agosto, a San Giuliano.

Ma non fu rispettato, come allora denunciò la consigliera Simona Mannina, il regolamento previsto per l’erogazione dei contributi. E secondo la Procura, Toscano avrebbe fatto delle forzature, per realizzare la manifestazione, nell’ottica di mantenere il controllo dei propri consensi a San Giuliano (oggetto di una lunga inchiesta a puntate su Tp24, che potete leggere qui).

Qui potete leggere la delibera.

Qui invece un nostro approfondimento sulla vicenda dei parcheggi che & …









Leggi la notizia completa