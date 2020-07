Due incidenti a Trapani, minorenne ferito ad una gamba e sottoposto ad intervento chirurgico

Un minore è rimasto gravemente ferito ad una gamba in seguito ad un incidente stradale verificatosi a Trapani. È accaduto, ieri sera, all’incrocio tra le vie Bassi e Dei Mille.

Il giovane era a bordo di uno scooter, condotto da un altro minore. Il mezzo per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Il minore ferito é stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo scontro tra lo scooter e la macchina sarebbe da imputare al mancato rispetto di una precedenza.

E sempre a Trapani, in via Orlandini, una Apecar si è ribaltata dopo lo scontro con una Kia. Il conducente è finito in ospedale









