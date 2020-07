Dattilo, cantieri aperti per la D. Arrivano le prime conferme in squadra

Lavori in corso in casa Dattilo che nel frattempo ha cambiato denominazione: dall’ormai vecchio Asd Dattilo Noir, si è passati alla società sportiva dilettantistica Dattilo 1980. Sono arrivate alcune conferme dall’organico: in quattro hanno rinnovato. Emanuele Baiata e Davide Testa, rispettivamente difensore e attaccante, rappresentano due punti fondamentali per il nuovo corso del Dattilo formato Serie D 2020/21. A loro si aggiungono gli Under, i classe 2002, Gabriele Cicala (terzino destro) e Kevin Bellinghieri (centrocampista). Conferma anche per Enzo Cerami nel ruolo di collaboratore tecnico. La prossima settimana porterà tante novità; il Ds Scarcella è pronto a chiudere alcune trattative.

In bocca al lupo, infine, a Nino La Macchia, neo addetto stampa e fotografo ufficiale della società del presidente Michele Mazzara.









Leggi la notizia completa