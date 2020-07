Da Selinunte al BIAS, le opere di Ute Pyka e Umberto Leone

Si inaugura domenica 12 luglio alle 17,30 al Loggiato di San Bartolomeo a Palermo la terza edizione della BIAS, la biennale internazionale di arte sacra e delle religioni dei popoli. Il tema di questa edizione è “The Time of the Game. The Game of the Time” Tra i selezionati la coppia di artisti di Selinunte Ute Pyka e Umberto Leone che saranno ospitati all’interno del Padiglione della Filosofia.

«Presenteremo il nostro ultimo lavoro che ha per titolo “Conosci tu le sedie dove le pietre salgono le scale?”». – racconta Umberto Leone – «si tratta di speciali sedie commissionateci dalla Fondazione Fiumara d’Arte costruite utilizzando la sezione longitudinale di un tronco e le pietre per creare un dialogo tra queste due materie che sono segno del tempo. Nella vorticosa, inarrestabile routine che viviamo, la sedia rappresenta il momento del riposo, l’ …









Leggi la notizia completa