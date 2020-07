Coronavirus: zero contagi in Sicilia. Conte pensa alla proroga dello stato di emergenza

Situazione stabile sul fronte dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Non si registra nessun nuovo caso e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. In totale i casi registrati da inizio epidemia rimangono a quota 3098 e le vittime 283.

Sono 1986 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (232 mila in totale).Quattro in più i guariti (2.691), e scende anche il numero di attualmente positivi (124). Uguale il numero dei ricoveri (6) mentre da quattro giorni non ci sono più pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 118.

Situazione nel trapanese – Rimane invariata la situazione in privincia di Trapani con i soli tre casi positivi e asintomatici, due a Marsala e uno a Mazara.

Dati Nazionali – E salgono ancora i nuovi contagi da Covid: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9%. Sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale dei contagiati …









