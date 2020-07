Catania. Sport, rinasce il campo di hockey di Nizzeti

Il campo di hockey “Cardinale Dusmet” nella zona Nizzeti, ritorna fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva siciliana, come lo fu nel 1997 per lo svolgimento delle Universiadi a Catania. Si sono infatti conclusi gli interventi di riqualificazione realizzati nell’impianto di hockey su prato catanese, disciplina che a Catania vanta una lunga e prolifica tradizione anche scudettata.

La consegna dell’opera al Comune è avvenuta alla presenza dell’assessore allo sport Sergio Parisi, del responsabile della direzione comunale per le attività sportive Fabio Finocchiaro, del Delegato provinciale Coni Enzo Falzone e del direttore dei lavori nel campo di hockey Emanuele Perrotta.

Gli interventi principali all’impianto hanno riguardato il rifacimento del manto erboso in sintetico, la nuova illuminazione, gli spogliatoi e il tabellone elettronico segnapunti.

Fai clic qui per vedere lo slideshow.

La ristrutturazione del campo Dusmet, chiuso alle attività sportive …









Leggi la notizia completa