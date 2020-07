Castelvetrano, una ordinanza regola la circolazione a Marinella di Selinunte

Una nuova ordinanza del comandante della Polizia Municipale di Castelverano disciplina la circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte, dal 9 luglio al 4 ottobre 2020. Ecco le novità e tutti gli obblighi da rispettare punto per punto:

1. Dalle ore 21.30 alle ore 00.30 divieto di transito veicolare nella via Caboto dall’intersezione con il P.le delle Metope e fino al P.le Efebo.

2. Dalle ore 21.30 alle ore 00.30 divieto di transito veicolare nella via Scalo di Bruca, nella P.zza Empedocle e nella via del Cantone.

3. Dalle ore 21.30 alle ore 02.00 divieto di transito veicolare nella via Marco Polo e nella via Pigafetta nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

4. Dalle ore 21.30 alle ore 03.00 divieto di transito veicolare nella via Marco Polo e nella via Pigafetta nelle giornate di venerdì, sabato e festivi.

5. Divieto di fermata ambo i lati nella via Marco Polo;

6. Divieto di fermata …









Leggi la notizia completa