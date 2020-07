Calcio, il Trapani pareggia a Verona con il Chievo tra le polemiche

Pareggio e polemiche per il Trapani Calcio con il Chievo Verona, tanto che la squadra di Castori è in silenzio stampa.

Il Trapani sceglie il silenzio stampa dopo il match pareggiato per 1-1 contro il Chievo Verona. A quanto si apprende, i granata sono fortemente arrabbiati per il rigore concesso ai veneti padroni di casa per il fallo commesso secondo l’arbitro Minelli da parte di Anthony Taugourdeau.

Il Trapani strappa un punto in casa del Chievo con le unghie e con i denti, dimostrando di credere ancora nella salvezza. Così ha commentato la sfida il tecnico dei siciliani Fabrizio Castori, ai canali ufficiali del club: “Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, con attenzione e con la giusta intensità. La prestazione della squadra è stata ottima e dispiace ritrovarci a commentare ancora una volta una partita nella quale avremmo potuto ottenere i tre …









