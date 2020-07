A Marsala 650 mila mq di saline finiscono all’asta

Il Tribunale di Marsala ha messo all’asta oltre 650mila metri quadri di saline con fabbricati che si affacciano sullo Stagnone di Marsala.

Si tratta di saline in disuso con sei magazzini, strutture murarie di 2 vecchi mulini, siti nel comune di Marsala (TP), Contrada Birgi – San Teodoro.

Il prezzo di vendita a base d’asta è di 384.000 euro.

Queste le caratteristiche del lotto in vendita all’asta.

• Il lotto è costituito da un grande specchio d’acqua, adibito in passato a saline e successivamente a piscicoltura.

• Lo specchio d’acqua è composto da grandi vasche (bacini) separate da stradelle percorribili principalmente a piedi e da alcune percorribili con veicoli. Su tale lotto sono presenti due mulini (identificati come M1 e M2), quattro locali tecnici (C3, C4, C5 e C6), due magazzini (C1 e C2).

• L’impianto risulta recintato tramite rete metallica …









