“Viva Maria Viva Maria” – Festa di borgata di Gianfranco Caraccioli

[di Gianfranco Caraccioli] Frullo ed io tutto sommato eravamo amici. Stavo quasi finendo di leggere le sue imprese e i consigli

subliminali del libraio di Selinunte prima di prendere sonno, non ci eravamo mai incontrati solo per uno

spazio tempo sensoriale diverso. Da piccoli giocavamo fra gli stessi canneti e guardavamo gli stessi orizzonti le stesse albe e gli stessi tramonti.Non poteva mai immaginare una cosa del genere, ma alcuni frammenti si salvarono dopo il rogo, Altro che ..! Ma anche l’ultimo libraio sparì nel nulla, non lo vidi mai e non sapevo come dirglielo.

Dopo l’incendio e l’ultima invasione andarono via quasi tutti e Selinunte restò ancora deserta, rimasero solo le colonne dei tempi e la colonna del fuso della vecchia a fare la guardia, qualche pagina bruciacchiata galleggiava sul mare vicino che aveva ancora lo stesso colore blu cobalto, ma …









