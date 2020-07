Vendemmia verde. Lo Curto: “Maggior parte dei contributi alle aziende trapanesi”

“Approvata la graduatoria per i contributi alle imprese vitivinicole relativi alla vendemmia verde 2019/2020.

Le risorse Ocm andranno in larga parte ad aziende della provincia di Trapani che assorbiranno la percentuale maggiore delle risorse della dotazione complessiva di 15,5 milioni di euro. Sono 1.800 le imprese che avranno diritto ai contributi della graduatoria asseverata dall’Assessorato regionale alle Politiche agricole. Esprimo la mia soddisfazione per l’esito di questa misura che ristora tante realtà produttive del trapanese.

Se queste risorse arrivano soprattutto in provincia di Trapani è perché questo territorio ha la più alta concentrazione di insediamenti di viti della Sicilia e dell’intera Europa. Non c’è dubbio che il vino trapanese sia tra le eccellenze siciliane nel mondo che meglio configurano un processo di sviluppo sui cui la politica regionale deve concentrarsi a sostegno di tutte quelle aziende che nella produzione di …









