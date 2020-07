Valderice. Acceso il Tricolore sulla Torre della Tonnara di Bonagia.

L’amministrazione comunale di Valderice, in sinergia con le imprese e le Associazioni di volontariato, ha voluto dare un segno ed un significato importante alla comunità con l’illuminazione della Torre della Tonnara di Bonagia.L’accensione del Tricolore rappresenta un omaggio alle vittime del covid, ed un ringraziamento alla Protezione civile e agli operatori socio-sanitari che in questi mesi di pandemia hanno svolto il loro lavoro con grande sacrificio.Un pensiero è comunque rivolto agli italiani, ed in particolare ai nostri cittadini che si sono distinti nel rispettare le regole e le norme anti contagio, e che con la loro sensibilità hanno dimostrato grande senso di appartenenza alla nostra splendida cittadina.Una comunità che sa trovare la forza per reagire alle avversità è una comunità che è destinata a grandi traguardi.









