Trapani, strisce blu a Borgo Annunziata. La petizione di un gruppo di cittadini

Mentre l’Amministrazione Comunale di Trapani vara un’ordinanza che amplia la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico ricevendo alcune proteste di cittadini, altri cittadini ed altri titolari di attività commerciali, quelli di Borgo Madonna, presentano una petizione indirizzata al sindaco, all’assessore La Porta, ed al dirigente della Polizia Municipale architetto Rosalia Quatrosi per richiedere la istituzione della sosta regolamentata a pagamento anche nel proprio quartiere.

Borgo Annunziata, e quindi via Conte Agostino Pepoli, infatti, nel vigente strumento urbanistico, il PRG, è classificato A.1 ovvero “Centro Storico Urbano”.

“Se ciò comporta delle limitazioni urbanistiche, purtroppo non assicura la stessa considerazione dell’altro Centro Storico, quello che parte da piazza Vittorio Emanuale, cui vanno, spesso, le maggiori attenzioni di ogni Amministrazione passata”, scrive il promotore Natale Salvo.

“Come l’altro Centro Storico, sulla via Conte Agostino Pepoli insistono diverse attivit& …









Leggi la notizia completa