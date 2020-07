Trapani, è morto Bastianino Marrone 

Infermiere con la passione per la foto e amante dello sport. Trapani piange Sebastiano Marrone detto Bastianino, assai conosciuto in città. Icona di altruismo e generosità, si è speso per aiutare chi ne aveva di bisogno. Bastianino ha lavorato all’ospedale psichiatrico e anche da pensionato non ha smesso mai di occuparsi dei malati mentali.

Con la sua macchina fotografica Reflex ha immortalato tantissimi giocatori di pallavolo trapanesi e marsalesi. Questo pomeriggio alle 15,30, i funerali nella chiesa di San Michele Arcangelo di via Cosenza, nel territorio di Erice Casa Santa.









