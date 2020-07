Trapani, incidente nella notte tra un’auto ed uno scooter

Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che si è verificato poco dopo l’una di notte nella centralissima via Scontrino, pochi metri distante da Via Fardella. Uno scooter ed una Fiat non sono infatti riusciti ad evitare l’impatto in quello che attualmente è uno degli incroci più pericolosi della città. Con la rotonda creata in Pizza Vittorio, negli ultimi tempi si è assistito ad incidenti legati al mancato rispetto della precedenza come, sembrerebbe, sia successo anche in questo caso. Sul posto, un’ambulanza per le cure del caso a chi era in sella allo scooter che, chiaramente, ha riportato le conseguenze più gravi.









