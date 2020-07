Salemi, al via la seconda stagione letteraria “Liber…i di scrivere. Autori di Sicilia”

Una ventata letteraria che spazza via staticità e torpore lasciati dal Covid. Salemi apre le porte all’estate con “Liber…i di scrivere”: una nuova e ricca edizione di “Autori di Sicilia”, la rassegna culturale ideata e promossa dall’ Associazione Liber…i” che rivendica l’essenza della lettura strumento di conoscenza, riflessione, unione, libertà, rinascita. Dal 10 luglio al 25 settembre, sei autori, selezionati tra le proposte più interessanti dal panorama nazionale, con i loro testi e il proprio personalissimo stile, accompagneranno il lettore verso la scoperta dell’autenticità individuale. Sei testi in cui, tra le pagine, si intrecceranno ora l’Eros e Ego, ora le fragilità umane con un’intera gamma di emozioni e sensazioni che scopriranno via via anima e carattere dei protagonisti.

Tra le novità di questa seconda edizione, l& …









