Riciclavano i soldi di Cosa Nostra, sequestrati immobili, aziende e conti correnti per 38,6 milioni di euro

Con l’arresto di 12 responsabili e l’esecuzione di oltre 120 perquisizioni, nello scorso mese di febbraio si concludeva la prima fase dell’operazione di polizia giudiziaria denominata “Golden Wood”, condotta dai Finanzieri del Gruppo di Prato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, in virtù della quale è stata sgominata un’associazione a delinquere – stanziata a Prato, nella provincia di Firenze ed a Palermo – composta prevalentemente da soggetti di origine siciliana. Agli arrestati ed agli ulteriori indagati, in totale 60, è stata contestata – a vario titolo – l’associazione per delinquere, con l’aggravante consistente nell’agevolazione dell’attività di un’organizzazione mafiosa, finalizzata alla commissione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona. …









