Presentati gli eventi di “Petrosino Estate 2020”

E’ stato presentato questa mattina in conferenza stampa al Mir Mir Beach il cartellone di “Petrosino Estate 2020”.

Da oggi al 5 settembre saranno oltre trenta le iniziative che si svolgeranno sul territorio comunale. Il via ufficiale alle manifestazioni estive è fissato questa sera, a partire dalle ore 21, sul litorale petrosileno, con la Cerimonia per il 40esimo anniversario dell’istituzione del Comune Autonomo di Petrosino. Alle ore 21 è in programma l’esibizione itinerante della banda musicale, alle ore 21,30 all’interno dell’Oasi Zone verrà proiettata la docu-serie “Petrosino, una storia lunga 40 anni” e, infine, alle ore 22,30 spazio ai giochi pirotecnici in quattro differenti punti lungo il litorale.

“Oggi è un giorno molto importante per la nostra comunità”, ha affermato il Sindaco Gaspare Giacalone. Che ha aggiunto: “Da un lato, festeggiamo il 40esimo Anniversario del nostro Comune e, …









