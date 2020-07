Palermo. Riconosciuto pusher ai Danisinni: arrestato 37enne

PALERMO: I Carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Verdi durante un servizio antidroga nel quartiere Zisa hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, B.V. 36enne, già noto alle forze dell’ordine, poiché arrestato nel corso di un’operazione antidroga denominata Horus nel gennaio 2014.

I militari hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via Danisinni ed hanno deciso di procedere al controllo. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto mezzo chilo di hashish, suddiviso in 5 panetti, i quali erano nascosti negli slip e nei bermuda.

La droga è stata sottoposta a sequestro e trasmessa al L.A.S.S. del Comando Provinciale per le analisi di rito. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.









