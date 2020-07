Palermo.Individuati ed arrestati  4 siciliani che avrebbero rapinato la filiale della Banca di Romagna di Cesena: Il colpo fruttò oltre 80000 euro.

Stamattina (10 luglio 2020), in Palermo (PA), Trabia (PA) e Piana degli Albanesi (PA), militari della Compagnia Carabinieri di Cesena, attivamente supportati nella fase esecutiva dai colleghi del Comando Provinciale di Palermo, hanno tratto in arresto: B. G, classe 72, C. F, classe 88, C. M. classe, 83, M. G., classe 65, palermitani, tutti noti alle FF.PP, poiché resisi responsabili, in concorso, di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, in esecuzione di un ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa, in data 3 luglio 2020, dal GIP del Tribunale di Forlì, su analoga richiesta del Pubblico Ministero – Dott. Filippo SANTANGELO, che ha coordinato le indagini.

In particolare, i 4 individui, apparentemente non armati, con volto parzialmente travisato da berretto, nel primo pomeriggio del 03 mar 2020, dopo aver fatto irruzione all’interno della filiale della “Romagna Banca”, sita in questa via Cervese, …









Leggi la notizia completa