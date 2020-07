[Operazione“Safe Breathing”] Sequestrate oltre 240.000 mascherine non conformi destinate agli ospedali 

LA SPEZIA – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Spezia, hanno eseguito un’importante operazione di sequestro di un rilevante quantitativo di mascherine destinate al servizio sanitario pubblico. Dopo una mirata analisi dei flussi di merci, attraverso documenti e banche dati, effettuata dal Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, il personale della Guardia di Finanza e delle Dogane ha effettuato un accesso presso una società importatrice di Santo Stefano Magra (SP) che aveva ottenuto un contratto di fornitura dall’Azienda Ospedaliera di Parma per la consegna – in diversi lotti – di 1.100.000 mascherine di tipo chirurgico e FFP2. Gli approfondimenti hanno fatto emergere che tutte le mascherine, sia di tipo chirurgico che filtranti di tipo FFP2, importate dalla Società verificata, risultavano non conformi alle normative attualmente vigenti, …









