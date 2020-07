Marsala, riparato il danno alla condotta idrica in contrada Cozzaro 

Il danno alla condotta idrica nella zona di Contrada Cozzaro, che ha causato da martedì l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città è stato riparato.

Già da oggi riprenderà gradualmente la messa in pressione del sistema e nel giro di 24/48 ore l’acqua dovrebbe tornare nelle case dei marsalesi che in questi giorni hanno avuto la sospensione.

Il danno, purtroppo, è l’ennesimo che avviene nella condotta principale, già causa di altri blocchi nelle settimane scorse.

Si tratta della condotta che è collegata ai pozzi di Sinubio che distribuiscono l’acqua in buona parte del centro e delle periferie della città e che necessita di una totale sostituzione, cosa che è avvenuta per quelle secondarie.











Leggi la notizia completa