È l’uomo al volante di un pulmino la persona che ieri è rimasta ferita nell’incidente avvenuto intorno alle 22:15, in via Salemi, di fronte alla Scuola Mario Nuccio.

Ha perso il controllo del mezzo e ha travolto due vetture, una Fiat Punto e una Citroen C2, che si trovavano parcheggiate nei pressi della pizzeria d’asporto.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso all’automobilista, che fortunatamente non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.









