 Marsala, Ministero della Salute condannato per trasfusione di sangue infetto

Ministero della Salute condannato, anche in appello, per trasfusione di sangue infetto a un paziente marsalese. La prima sezione civile della Corte d’appello di Palermo ha, infatti, confermato la sentenza con cui nell’ottobre 2014 il Tribunale di Palermo condannò il Ministero della Salute a risarcire, con 357.324,19 euro, la vedova (Rosaria Conte) di un uomo di Marsala (Giuseppe Vinci) morto il 21 novembre 2010 dopo avere subito, in ospedale, trasfusioni di sangue infetto.

I giudici di secondo grado, rigettando l’appello del ministero, hanno condannato quest’ultimo anche a pagare le spese processuali (5 mila euro).

Ad assistere la vedova di Vinci è stato l’avvocato Maria Flavia Sammartano. Giuseppe Vinci, costretto ad emotrasfusioni sin dagli anni ’70, nel marzo del 2004 venne ricoverato all’ospedale “San Biagio” di Marsala per ematemesi e melena e qui, per la prima volta, gli veniva …









