Marsala, elezioni: Grillo lancia l’ultimatum 

Massimo Grillo lancia il suo ultimatum. Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Ottobre, infatti, chiede a gran voce un allargamento della coalizione, per un’impronta più “civica”.

In questo senso, non si capisce bene chi sia il destinatario dell’avviso di Grillo, che chiede di “costruire ponti, non muri”. Immagine suggestiva, ma si riferisce ad un nodo che dovrebbe essere il leader della coalizione (cioè il candidato Sindaco) a risolvere.

In realtà, stando alle indiscrezioni, è proprio Grillo a mettere il muro in queste ore, perchè non vuole la Lega nella sua coalizione. Mentre ha detto si agli altri partiti, compreso Fratelli d’Italia. Da Palermo, invece, Musumeci e gli altri leader sono in pressing perchè si vada tutti uniti. Se Grillo si ritira, ci sono già pronti i possibili sostituti, da Paolo Ruggieri, fedelissimo di Musumeci, a Salvatore Ombra, caldeggiato da …









