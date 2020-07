L’elzeviro di Bonagiuso: Razzismo, chiacchiere e distintivo

Sarà un segno del destino, sempre beffardo, che in questo esordio di scrittura da praticante giornalista, mi ritrovo ad assistere, basito, davvero, ad una querelle surreale intorno ad un episodio, di per sè “chiaro e distinto” – direbbe Cartesio – che è occorso a taluni giovani marsalesi rei di avere la pelle scura. Non ci saremmo mai voluti trovare nella situazione di dover ribadire una posizione già nota, nella cogenza di fatti innegabili, proprio quando, almeno su Marsala, stiamo assistendo ad uno spaccarsi della stampa locale tra “fattualisti” e “intenzionalisti. Premetto che io sto con i fattualisti, semplicemente perché guardo i fatti senza alcuna aderenza borghese a tessuti socio-economici che, magari, possono distrarre dalla cosa in sè. E la cosa, in sé, è che a taluni giovanotti neri ê stato impedito l’accesso ad un locale della movida …









Leggi la notizia completa