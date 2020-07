Le inchieste in provincia di Trapani. L’Antiracket: “Fenomeni preoccupanti”

L’Associazione Antiracket e Antisura di Trapani, presieduta dal prof. Enzo Guidotto, interviene sulle recenti inchieste che hanno coinvolto diversi comuni della provincia di Trapani. Ecco la nota.

Dal susseguirsi di notizie su vicende giudiziarie riguardanti Trapani, Erice, Paceco, Castellammare, emergono e preoccupano (se effettivamente provati ed accertati) allarmanti frequentazioni, interscambi di favori, relazioni, connivenza di interessi fra mafia, politica, professionisti e pubblici dipendenti.

Emergono e preoccupano fatti, come il “relazionarsi”, a volte anche da parte di coloro a cui sono o sono stati affidati incarichi istituzionali, con pregiudicati per la risoluzione delle più svariate problematiche, quali il recupero di un credito vantato legittimamente, la ricerca di un mezzo rubato, la risoluzione di questioni di natura familiare o sentimentale. E’ un fatto gravissimo ed inaccettabile, giuridicamente e moralmente, che un cittadino per la tutela di un diritto anziché rivolgersi alla Magistratura o agli Organi di Polizia si rivolga …









