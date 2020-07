Le guide turistiche di Agt organizzano visite guidate a Selinunte, Segesta, Mozia, Erice e Trapani

AGT Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, storica associazione che dal 1997 opera nel territorio, organizza, nei mesi di luglio e agosto, visite condotte da guide esperte presso i siti archeologici e artistici fra i più interessanti del nostro territorio. Le nostre guide sono già operative, ogni giorno, al Parco Archeologico di Selinunte e, a partire da questo fine settimana, saranno presenti anche presso il Parco Archeologica di Segesta.

In programma anche visite a Mozia, Erice e Trapani. Vi invitiamo, pertanto, a seguire le pagine Facebook e Instagram di AGT per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative.



Per info e prenotazioni :



Tel: 351 855 9345



Facebook: https://www.facebook.com/AGTTpeSiciliaOccidentale/?ref=settings



Instagram: https://www.instagram.com/agt_trapani/



Mail: info@guidetrapani.it



Sito web: www.guidetrapani.it



Valentina Danimarca

Per AGT Trapani e Sicilia Occidentale











