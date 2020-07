Il Trapani è sotto al “Bentegodi”, per ora decide Giaccherini

La cronaca

Il primo squillo è dei gialloblu al 5′ con il cross basso di Giaccherini verso Djordjevic che di piatto mette la palla di poco alta sopra la traversa. Al 10′ conclusione dal limite di Garritano, Carnesecchi si distende e blocca il pallone. Al 12′ prova il destro da dentro l’area di rigore Dalmonte, pallone deviato in angolo dalla difesa gialloblu. Un minuto dopo ci prova Colpani da fuori, conclusione che finisce fuori. Al 15′ colpo di testa di Segre su cross di Renzetti, pallone che termina sul fondo. Al 20′ però il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore del Chievo per un fallo molto dubbio di Taugourdeau su Segre: sul dischetto si presenta Giaccherini che prima si fa parare il rigore da Carnesecchi, ma poi sulla ribattuta non sbaglia e fa 1-0. Al 30′ prova la girata in area di rigore …









