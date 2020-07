 I due ragazzini morti per 15 euro di metadone

Aldo Maria Romboli, 41 anni, tossicodipendente e spacciatore, ieri ha ammesso davanti al gip di Terni di avere venduto per 15 euro mezza boccetta di metadone con acqua a Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, 16 e 15 anni.

I due ragazzi sono stati poi trovati morti dalle madri nei loro letti martedì mattina. Flavio e Gianluca avrebbero assunto il metadone subito dopo averlo comprato in un parco del quartiere San Giovanni di Terni.

Durante l’udienza di convalida del fermo, Romboli, accusato di morte come conseguenza di altro reato, ha ammesso che già in passato aveva venduto loro droga.

Un altro episodio di cessione risalente ai mesi scorsi è infatti contestato nel capo d’accusa nei suoi confronti. Questa volta qualcosa però è andato storto. I due ragazzi hanno cominciato praticamente subito a sentirsi male. Tanto da non permettere loro di partecipare a una partita di calcetto tra amici in …









