Gambero americano e cinghiali nella Riserva Lago Preola e Gorghi Tondi

In Riserva sono gli ospiti meno graditi: il gambero della Louisiana e i cinghiali. Da anni la Riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi di Mazara del Vallo fa i conti con la presenza di questi due tipi di animali. Il gambero c’è finito perché qualcuno che lo teneva in acquario se n’è disfatto lanciandolo nei Gorghi. La presenza del gambero della Louisiana ha inciso sulla fauna palustre ed è stata studiata nel 2015, grazie alla collaborazione con l’Università di Palermo e l’Ias-Cnr di Capo Granitola.

«Nella Riserva di Mazara del Vallo – spiega la D’Angelo – questo gambero, pur essendo una specie aliena all’ecosistema stesso, ha trovato un suo equilibrio, risultando tanto preda quanto predatore. Ciò non toglie che continueremo un’azione di monitoraggio e controllo della specie».

Gli altri ospiti sono …









