Droga, maxi blitz all’alba. Smantellata banda italo-albanese: 17 arresti

Pistoia – I carabinieri hanno smantellato una pericolosa organizzazione italo-albanese responsabile dello spaccio di cocaina a Pistoia e Prato ma con addentellati in tutto il centro-nord Italia. Oltre 150 militari dell’Arma, con il supporto di unità cinofile ed elicotteri, hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare e 7 misure cautelari con obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, che vanno ad aggiungersi agli 8 arresti gia’ eseguiti in flagranza di reato. In corso 48 perquisizioni domiciliari e il sequestro di un ristorante e di due autoveicoli. L’organizzazione aveva il suo quartier generale a Montecatini e operava anche nelle provincie di Firenze, Lucca, Forli’, Venezia, Alessandria, Genova, Pescara, Pavia e Modena.

