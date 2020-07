Coronavirus, un solo nuovo caso in Sicilia. Fuggono dalla quarantena e si feriscono

Rimangono soltanto tre i casi positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di tre casi asintomatici, due a Marsala e uno a Mazara.

L’Asp nel consueto bollettino quotidiano ha comunicato di aver effettuato in totale 16.655 tamponi dall’inizio dell’epidemia. Mentre per quanto riguarda i test sierologici su personale sanitario ne sono stati effettuati 8.947. Sono 134 in totale le persone malate e di queste, 126 guarite e 5 sono i decessi.

In Sicilia – Per il terzo giorno consecutivo si registra solo un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia, sempre nel Palermitano e nessuna vittima. In totale i casi registrati da inizio epidemia sono 3098 e le vittime rimangono 283. Sono 2612 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (230 mila in totale). Ed è stabile anche il dato dei guariti (2.687), sale di un’unità il numero di attualmente positivi (128). Cala il numero dei ricoveri (6) mentre da tre giorni non ci sono più pazienti …









Leggi la notizia completa