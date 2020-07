Coronavirus, il Comune di Campobello ha pubblicato l’avviso per i buoni spesa della Regione

Il Comune di Campobello, all’indirizzo internet del proprio sito www.comune.campobellodimazara.tp.it ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle misure di sostegno (Buoni Spesa/Voucher) finanziate dalla Regione con fondi europei e destinate ai cittadini di Campobello che si trovano in particolare situazione di disagio economico a causa dell’emergenza socio-sanitaria Covid 19.

L’avviso, che fa seguito a una deliberazione della Giunta Regionale e a un decreto del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in particolare prevede l’assegnazione di buoni spesa/voucher valevoli per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti e bombole del gas), oltre che per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas o dei canoni di locazione della prima abitazione.

I buoni per









