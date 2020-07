Bilancio partecipato, Al via a Gibellina la presentazione dei progetti

Gibellina. Anche per il 2020 il Comune ha avviato l’iter per l’attivazione del bilancio partecipato, ossia quella particolare forma di democrazia, con la quale le varie amministrazioni locali, coinvolgono direttamente i cittadini nella scelta di eventuali progetti ed iniziative da realizzare, all’interno del proprio paese.

Anche quest’anno i progetti dovranno riguardare i seguenti settori: lavori pubblici, ambiente, ecologia, sanità ed agricoltura; verde pubblico e decoro urbano; sviluppo economico e turismo; attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili; feste e tradizioni popolari.

Ciascuna delle proposte da presentare dovrà contenere i seguenti elementi:

a) destinatari coinvolti;

b) risorse umane e strumentali utilizzate;

c) preventivo economico.

Il budget complessivo a disposizione del Comune di Gibellina è pari a 15.000 euro.

Una volta scaricato il modulo da compilare (basta collegarsi sul sito del Comune, nella sezione albo pretorio), tutta la documentazione richiesta dovr& …









