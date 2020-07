Ancora sangue sulle strade siciliane. Due brutti incidenti a Marsala in poche ore

Ancora morti sulle strade siciliane in questa estate 2020. Sono due le vittime di due diversi incidenti avvenuti ieri, a distanza di poche ore, uno sull’autostrada A19 Palermo Catania e l’altro sulla strada tra Noto e Rosolini, in provincia di Siracusa.

Nel primo incidente a perdere la vita è stata una donna di 54 anni di Catania, Sebastiana Saitta. Era al volante della sua Lancia Yspilon, quando, nei pressi degli svincoli di Enna e Caltanissetta, si è scontrata, prima con una Renault Megane e poi ha invaso la carreggiata schiantandosi frontalmente con un muro e poi con un tir in transito. Il figlio 34ennne della donna, che era a bordo su lato passeggero, è in gravi condizioni. E’ stato prima trasferito all’ospedale di Enna e poi a Catania. Anche gli occupanti dell’altra vettura sono rimasti feriti e si trovano ricoverati al Sant’Elia.

L’altro incidente, invece, è costato la vita …









Leggi la notizia completa