Alitalia, dopo l’abbandono di Birgi aumenta i voli con la Sicilia

La compagnia aerea di bandiera al centro delle polemiche nelle settimane scorse per aver abbandonato di punto in bianco lo scalo di Birgi, aumenta comunque i voli tra la Sicilia e i due scali di Roma e Milano Malpensa. La novità è che dal 1° agosto, Alitalia anziché su Malpensa tornerà a volare e atterrare da Linate.

E dal primo agosto Alitalia aumenterà i voli fra Catania e Milano Linate (da 8 a 12 voli al giorno, fra andate e ritorni), i collegamenti fra Pantelleria e Roma Fiumicino (da 4 a 6 voli alla settimana, servizio stagionale estivo) e quelli fra Lampedusa e Milano Linate (da 2 a 4 voli settimanali, servizio stagionale estivo). Oggi Alitalia ha aumentato il numero dei voli da Catania e Palermo per Roma (da 10 a 12 al giorno su ciascun aeroporto, fra andate e ritorni) e da Catania e Palermo per Milano Malpensa (da 6 a 8 al giorno …









