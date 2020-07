Trapani, vandali in azione nel centro storico. Moto e scooter scaraventati a terra

Vandali in azione nella zona del centro storico di Trapani. Nel mirino scooter e moto parcheggiati a piazza Scarlatti.

I mezzi sono stati scaraventati per terra. L’ultimo episodio si è verificato lo scorso fine settimana. Chi ha agito lo ha fatto con la consapevolezza di poterla fare franca e di restare pertanto impunito. Già nel passato erano state prese di mira le auto.

In molti casi i proprietari hanno ritrovato le vetture con i finestrini laterali in frantumi. Ora l’attenzione dei soliti ignoti sembra concentrarsi sui mezzi a due ruote.









