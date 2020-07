Trapani, Castori: “La squadra lotterà per ottenere la salvezza con tutte le sue forze”

Alla vigilia del match contro il Chievo, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Penalizzazione? Intanto rispondo di quello che faccio io e quello che fanno i ragazzi, quello che succede fuori non è di mia pertinenza. Sono qui da 16 partite e ho una media punti da tranquilla quota salvezza. Aggiungo che contando le ultime 8 partite, quindi già prima del caos CoronaVirus, siamo secondi per punti raccolti. I ragazzi meritano un grandissimo plauso per l’impegno che mettono e per quanto fatto. Nonostante le difficoltà e le vicissitudini che tutti conoscono, la squadra si impegna, dimostra di tenere alla maglia e lotterà per ottenere la salvezza con tutte le sue forze. Vogliamo salvarci, quindi ogni partita è un’opportunità per dimostrare con i fatti quello che è il nostro obiettivo. Giocheremo tutte le partite alla morte e solo alla fine …









