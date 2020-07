“Te la faccio pagare. Nelle gambe ti devono sparare”. Le minacce del marito della sindaca Toscano

“Buttana, tanto prima o poi cia facemu pagare a tuo marito”. A subire la minaccia, Maria Brigida Trombino, moglie dell’imprenditore Riccardo Agliano. A profferirla, davanti alla scuola dove la donna aveva accompagnato i figli, Francesco Paolo Rallo, marito di Daniela Toscano che poi ha anche sputato per terra in segno di spregio. Daniela Toscano e Francesco Paolo Rallo non avevano gradito la denuncia che portò alla luce lo scandalo del parcheggio del lungomare Dante Alighieri. Da allora la vita dell’imprenditore e della moglie è diventata un inferno.

Nei confronti di Riccardo Agliano, Francesco Paolo Rallo, poi, non andava per il sottile: “Figlio di puttana, te la faccio pagare”.

Mentre al telefono il marito di Daniela Toscano diceva: “Sti cose sapi fare: registrare. Non ti preoccupare poi cia facemu pagare”.

Francesco Paolo Rallo non perdeva occasione, secondo quanto emerge …









Leggi la notizia completa