Sicilia: abusivismo edilizio, inquinamento e pesca di frodo i nemici del nostro mare

Cemento e abusivismo edilizio, inquinamento delle acque, pesca di frodo. Sono questi i nemici del mare che continuano ad allarmare Legambiente, che anche in un anno particolare come questo 2020 – continua a denunciare queste pratiche criminali, convinta che la sfida si possa vincere, oltre che sul piano della legalità, della sicurezza e della salute, anche su quello culturale.

Sono 23.623 i reati ambientali contestati in Italia nel 2019, con un incremento del 15,6% rispetto al 2018. Sono questi i numeri che emergono dal dossier Mare Monstrum 2020, redatto dall’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente che vede oltre la metà delle infrazioni contestate (il 52,3%) concentrarsi tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Sono invece 6.486 i sequestri effettuati (con un incremento dell’11,2%), per un valore economico che ammonta a circa 520 milioni di euro.

